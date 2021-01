Session virtuelle : Paul Kagame évoque l'emploi face à la crise de la Covid-19

Une session virtuelle du Forum économique mondial s'est déroulée ce lundi avec notamment le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez et le président rwandais Paul Kagame. Au menu des discussions entre autres : la lutte contre le chômage en cette longue période de pandémie.

"En réalité, la pandémie nous a aussi rappelé de quelle façon nous sommes liés, mais également indépendants à bien des égards, de sorte que dans une partie du globe, des choses se produisent qui affectent aussi l'autre partie. Peu importe que nous soyons riche ou pauvre, nous devons être inclusifs à l’échelle mondiale sinon les inégalités existantes entre les pays ne feront que se creuser, tout comme les conditions de travail dans les pays en développement se dégraderont", a dit Paul Kagamé.

Création d'emplois, réformes à long terme pour augmenter la productivité et la compétitivité sont autant de paramètres à l’étude.

"Un point important à souligner est la distinction arbitraire entre l'accès à l’emploi dans le secteur formel et informel, en particulier dans les pays en développement. De nombreuses personnes gagnent leur vie en tant que petits entrepreneurs, en particulier les femmes et les jeunes. Nous avons donc besoin d'approches novatrices et globales de la protection sociale, qui incluent les travailleurs de tous types et de tous les milieux", a ajouté le président rwandais.

Le Forum économique mondial (WEF), plus connu sous le nom de Forum de Davos, se tiendra en mai prochain à Singapour. Organiser ce rassemblement en Suisse, comme de coutume, étant jugé trop risqué en cette période de pandémie, alors que l'Europe fait face à une violente deuxième vague de Covid-19.