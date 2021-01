Premier logiciel africain de dimensionnement des systèmes solaires

L’efficience énergétique, c’est le leitmotiv de la start-up togolaise Kya Energie group qui a mis au point un logiciel professionnel de dimensionnement et de simulation des systèmes solaires photovoltaïques. Il est basé sur la méthode KEG ( KYA-Energy Group).

“_Ce logiciel est le fruit de cinq années de recherche. Nous avons remarqué concrètement trois insuffisances dans le système classique de dimensionnement. D’abord, le bilan énergétique. Il n'y a pas de classification en fonction de l’utilisation qui est faite de l'énergie. Deuxièmement, dans les systèmes photovoltaïques, il existe des contrôleurs de charges. De type MPPT et PWM, ils ne se comportent pas de la même façon pourtant, la méthode classique les considère de la même façon. _

La méthode classique ne prend pas en compte de manière efficace le nombre de jours d’autonomie. Dans notre pays, la réalité est tout autre. Ces éléments nous ont conforté dans les analyses que nous sommes en train de faire et donc l’ensemble nous as permis de mettre en oeuvre, donc de concevoir une nouvelle méthode que nous appelons “La méthode KEG” de dimensionnement qui est embarqué dans KYA SOLDESIGN le premier logiciel africain de dimensionnement” explique Alain Tossa, le Directeur Technique de la Start-up.

Le logiciel a été conçu au sein de l’unité de recherche et développement de KYA-Energy Group. Le dimensionnement est effectué en prenant en compte les données météo, la consommation des équipements, le type d’équipements, le pourcentage de consommation diurne, et les caractéristiques des équipements choisis. Une évaluation du comportement de chaque système dimensionné est possible grâce à l’outil de simulation intégré KEGSIM_PV, le simulateur permet à partir des données météo du site de prédire le comportement du système dimensionné.

KYA SOL DESIGN offre la possibilité de dimensionner les éléments de protection de batteries, d'onduleur et les sections de câbles afin d’éviter au maximum les accidents sur les installations photovoltaïques.

Un outil d’optimisation technico-économique

Pendant les tests, les chercheurs de la Start-up ont réussi à comprendre le fonctionnement des systèmes. Plus besoin par exemple de stocker l'énergie pour alimenter un équipement. Le véritable besoin, c’est plutôt, un stockage de lissage à court terme pour régulariser la fourniture d’énergie. Plus besoin donc de grosses batteries. Ce qui induit la réduction des coûts en matière d’investissement dans le solaire.

“ _En tant qu’africain, c’est gênant de voir qu’il y a de l'aberration dans la manière de faire ces dimensionnements. Des erreurs que nous avons découverts, que nous avons travaillé, que nous avons approché avec des démarches scientifiques solides puisque nous l’enseignons dans les grandes universités et écoles. Et donc la seule manière de le rendre plus accessible était via un logiciel. Cela fait qu'un système par exemple qu’on va financer pour alimenter 10 villages peut alimenter 20 villages avec le même coût aujourd’hu_i.” détaille le Professeur Kétowoglo Yao Azoumah, Directeur Général de KYA-Energy Group.

En Afrique subsaharienne, le soleil luit près de 340 jours par an. Un important gisement solaire estimé à plus de 3 000 heures par an d’ensoleillement. L’énergie solaire a le vent en poupe sur le continent.