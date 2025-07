Togo : au moins trois morts lors de manifestations réclamant le départ du président

Au moins trois personnes sont mortes lors de manifestations à Lomé, la capitale du Togo, les 26, 27 et 28 juin, a déclaré Amnesty International mardi.

Le président Faure Gnassingbé subit une pression croissante de la part de ses détracteurs concernant les récentes modifications de la Constitution qui pourraient le maintenir au pouvoir indéfiniment.

Trois corps, dont ceux de deux adolescents, ont été retrouvés dans une lagune du quartier de Bé à Lomé, où de violents affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de sécurité la semaine dernière, a déclaré à l'Associated Press Aimé Adi, directeur du bureau d'Amnesty International au Togo.

Adi a indiqué que l'organisation de défense des droits humains s'était entretenue avec la famille de l'une des victimes, qui a signalé que leur fils de 16 ans avait disparu après avoir quitté son domicile pour Bé lors d'une accalmie jeudi. Son corps a été retrouvé dans une lagune le lendemain.

« Ils ont trouvé leur fils mort, portant des traces de sang et des coups », a-t-il déclaré, ajoutant que les circonstances des trois décès restent floues.

Dimanche, une coalition de 12 organisations togolaises de la société civile et de défense des droits humains a accusé les forces de sécurité d'avoir procédé à des arrestations arbitraires, d'avoir agressé des civils à coups de matraque et de corde, et d'avoir pillé ou vandalisé des biens privés.

Outre les trois décès confirmés par Amnesty International, les organisations de la société civile ont indiqué que deux corps avaient également été retrouvés vendredi dans un lac du district d'Akodessewa à Lomé, et deux autres dans une lagune de Nyekonakpoe, également à Lomé, samedi. Au total, sept personnes sont mortes lors de la manifestation, ont indiqué les organisations.

« Jusqu'à présent, la justice n'a procédé à aucune arrestation et n'a pas demandé d'autopsie. Ces actes, empreints d'une cruauté indicible, constituent un crime d'État. Les auteurs ont frappé sans retenue et tué sans distinction », peut-on lire dans le communiqué.

Le gouvernement togolais a reconnu dimanche dans un communiqué que des corps avaient été retrouvés dans la lagune de Bé et le lac Akodessewa, mais a précisé que les victimes étaient mortes noyées.

Des groupes de la société civile et des influenceurs sur les réseaux sociaux avaient appelé à manifester les 26, 27 et 28 juin, après la répression des manifestations par le gouvernement au début du mois.

Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père et prédécesseur, Gnassingbé Eyadéma, a prêté serment en mai en tant que président du Conseil des ministres. Ce poste influent n'est pas officiellement limité par la durée du mandat et il est rééligible indéfiniment par le Parlement.

L'ancien poste de président national de Gnassingbé, désormais essentiellement honorifique, a été confié à Jean-Lucien Kwassi Savi de Tové après l'annonce.

L'opposition a dénoncé cette décision comme un « coup d'État constitutionnel ».

Les manifestations sont rares au Togo, car elles sont interdites depuis 2022 suite à une attaque meurtrière sur le principal marché de Lomé.

Mais le dernier changement de structure gouvernementale a été largement critiqué dans une région menacée par des coups d'État et d'autres menaces à la démocratie.