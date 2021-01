Une adolescente zimbabwéenne lutte contre le mariage forcé grâce au taekwondo

Une adolescente zimbabwéenne enseigne le taekwondo pour lutter contre le mariage des enfants.

Maritsa Natsiraishe, 17 ans, est fan d'arts martiaux depuis l'âge de 5 ans.

Aujourd’hui, elle utilise sa passion pour rallier les jeunes filles et les mères à la lutte contre le mariage forcé :

"Je fais du taekwondo et avec lui je veux créer un quartier sans mariage précoce. Je veux mettre un terme à la toxicomanie, car la plupart des adolescents se droguent. Je veux donc les occuper avec le taekwondo. Depuis que je suis à l'école primaire, la plupart de mes amies sont tombées enceintes et se sont mariés. Puis quand je suis allée au lycée, j'ai réalisé que certains d'entre elles avaient maintenant des enfants et qu'elles sont aujourd'hui confrontés à des problèmes. Ces mariages précoces ont conduit à des violences sexistes et ce sont encore des enfants. Ils ne peuvent pas s'occuper d'une famille. Ils ont donc été battus. Ils subissent des abus. Et ça me fait vraiment mal".

Avec son association Vulnerable Underaged People's Auditorium, et grâce aux leçons de taekwondo ainsi qu’aux discussions qui suivent ses cours, elle espère accroître la confiance des filles, mariées et célibataires.

À environ 15 kilomètres au sud-est de la capitale, Harare, dans le quartier d’Epworth, des enfants de quatre ans à peine et d'anciens camarades de classe, aujourd'hui mariés, font la queue pour prendre des cours devant la maison de ses parents.

Ni les garçons ni les filles ne peuvent se marier légalement avant l'âge de 18 ans, selon la loi zimbabwéenne promulguée après que la Cour constitutionnelle ait annulé en 2016 une législation antérieure qui permettait aux filles de se marier à 16 ans.

Néanmoins, cette pratique reste très répandue.