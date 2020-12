Ces insectes prisés de Zimbabwéens

Servis vivants ou bouillis, les insectes sont très prisés dans les villes reculées du Zimbabwe.

Ici, le repas de Noël s'accompagne presque souvent d'insectes, une tradition, transmise entre les différentes générations. Et si on en raffole, c'est aussi parce qu'ils jouent un rôle décisif dans la santé de ceux qui en consomment, en plus, il ne faut pas grand chose pour s'en procurer, juste une virée dans la brousse. Chikavaza Earnmore est un consommateur avec une technique particulière.

''Nous commençons par arracher les ailes, puis nous les plongeons dans l'eau et faisons bouillir les scarabées. Nous les faisons bouillir pendant un certain temps et nous enlevons l'eau, puis nous ajoutons de l'eau fraîche et nous faisons bouillir à nouveau. Nous répétons le processus puis, on ajoute de l'huile de cuisine et du sel. Après cela, ils sont séchés et prêts à être consommés".

Parmi toutes les insectes, le hanneton, est le produit phare, cette bestiole de couleur rouge foncé prolifère dans le pays surtout en cette période de l'année.

''Ils sont très nutritifs et médicinaux. En tant que guérisseur traditionnel, nous utilisons des parties de l'arbre pour traiter diverses maladies, et notre corps profite donc beaucoup de la consommation des insectes. Nous en rassemblons le plus possible et nous les séchons pour les stocker de la même manière que les légumes secs, pour les utiliser plus tard. Nous les mangeons comme condiments pendant les repas principaux ou comme en-cas" soutient MacDonald Pfupa.

Après trois semaines de fortes pluies, Chikavaza, peut désormais secouer les arbres pour espérer recueillir le plus de coléoptères pour se nourrir. Si dans les zones rurales, les insectes sont adorés, il sera cependant difficile d'imposer cette culture à ceux vivant dans les zones urbaines, pour qui, ces insectes sont effrayants et non comestibles.