RCA : la ville de Bambari sous contrôle des forces onusiennes

Bambari, à quelque 380 km au nord-est de Bangui, de nouveau sous contrôle gouvernemental. Les casques bleus et les forces armées centrafricaines disent avoir repris mercredi, la quatrième ville de la République Centrafricaine aux rebelles qui s'en étaient emparés la veille.

"La situation est sous contrôle à Bambari", a affirmé Abdoulaziz Fall, porte-parole de la force de la Mission de l'ONU en Centrafrique, la Minusca. "Les civils commencent à revenir. Les groupes armés ont été repoussés dans la brousse", a-t-il précisé.

La veille, Bambari était tombée aux mains de l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), un des nombreux groupes armés qui se partagent plus des deux tiers de la Centrafrique et parmi ceux entrés en rébellion à l'approche des élections présidentielle et législatives prévues dimanche, avec pour favori le sortant Faustin Archange Touadéra.

Dans l'ouest du pays, trois autres groupes armés qui ont formé une coalition s'en sont aussi pris mardi à des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale.

Le climat sécuritaire reste donc tendu dans ce pays à 5 jours de la présidentielle dont des opposants exigent le report. Une tendance balayée par le président sortant, mais aussi l’ONU.