Le nouveau musée de Berlin fait polémique

Inauguré le 16 décembre, le tout nouveau musée de Berlin, dédié aux cultures non-européennes, cristallise les opinions, le Forum Humboldt, suscite la polémique.

Il est consacré aux collections des deux frères Humboldt du XVIIIe siècle. Le musée est situé dans une copie à l’identique de l’ancien château des rois de Prusse et empereurs d'Allemagne. Plutôt qu'un musée, plusieurs commissaires d'exposition et conservateurs, demandaient la restitution des œuvres issues de l'ex-empire colonial allemand.

L'empire colonial allemand comprenait en Afrique, la Namibie, le Cameroun, le Togo, le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi. Il a été démantelé par les puissances coloniales victorieuses de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni, la Belgique et la France. Ces pays victorieux se partageront les territoires africains de l'Allemagne vaincue.

Cependant, l'Allemagne qui n'a eu qu'une courte histoire coloniale abrite près de 20 000 objets d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Ce musée pour plusieurs est un signe de mépris vis-à-vis des anciennes populations de l'empire colonial allemand. Des signataires rappellent les génocides perpétrés par l'Allemagne impériale contre les peuples Héréros et Namas en 1904.

Pour le Directeur général, de ce musée, ce musée doit exister, car son objectif est de mettre en valeur la culture mondiale et promouvoir la diversité dans l'Allemagne réunifiée.

_"Bien sûr, il s'agit aussi de thèmes difficiles et complexes comme le colonialisme et son impact jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit aussi de l'avenir des collections ethnologiques. Ici, nous allons discuter et débattre de ce sujet. Mais notre principe de base est le suivant : nous ne voulons pas parler des autres, nous voulons discuter avec eux et c'est pourquoi nous avons besoin de toute urgence d'un lieu comme le Forum Humboldt"_soutient Hartmut Dorgerloh.

Ce musée, est inauguré, dans une période ou de plus en plus de voix s'élèvent à travers le continent pour exiger le retour des œuvres coloniales. Dans la poussée du mouvement black Lives Matter, plusieurs monuments coloniaux ont été déboulés en Afrique comme en Europe, pour rappeler la fin d'une époque coloniale encore présente.

_"Ils ont travaillé avec des communautés, avec des individus pour parvenir à une co-création, une co-exposition, une co-recherche et pour examiner les questions de provenance du matériel qui est contesté pour qu'en fin de compte nous puissions commencer à traiter des questions difficiles de l'histoire"ex_plique George OKello Abungu ex-directeur général du musée du Kenya_._

En raison de la pandémie, l'inauguration de ce musée a été faite sur les médias sociaux, une semaine avant cette inauguration, l'ambassadeur du Nigeria en Allemagne Yusuf Tuggar reclamait le retour dans son pays de "Bronzes du Bénin", dont environ 180 doivent être exposés au musée quand le déménagement de toutes les œuvres sera achevé, à la fin de 2021.