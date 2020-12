Guerre territoriale entre Rabat et Madrid

Ceuta et Melila sont marocaines comme le Sahara, ces propos tenus par le Premier ministre El Othmani, ont déclenché la colère de Madrid.

Lundi, la n°2 de la diplomatie, Cristina Gallach a demandé des explications à la diplomate marocaine, Karima Benyaich en précisant que l’Espagne attend de tous ses partenaires qu'ils respectent sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Le parti d'extrême droite en Espagne, a critiqué des revendications expansionnistes de la tyrannie marocaine qui menacent la souveraineté espagnole.

Et dans cette guerre territoriale, Rabat, compte rallier Ceuta et Melila, et précise que cette récupération se fera par des négociations directes comme ce fut le cas pour Tarfaya, Sidi Ifni et pour le Sahara marocain.

La controverse survient à un moment délicat dans les relations entre les deux pays, en particulier sur la question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, que le président Donald Trump a reconnu comme étant un territoire marocain prenant de court le gouvernement espagnol.

Les villes de Melilla et de Ceuta sont sous souveraineté espagnole depuis le XVIe et le XVIIe siècle respectivement. Elles sont les seuls vestiges des territoires africains anciennement contrôlés par l'Espagne

Le gouvernement espagnol a demandé pour sa part le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, qui considèrent le Sahara occidental comme "un territoire non-autonome" et prévoient la tenue d'un référendum d'autodétermination.