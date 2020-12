VIH : "L'Afrique accède au meilleur traitement au monde pour les enfants"

Les enfants séropositifs au VIH dans les pays en voie de développement vont pouvoir disposer d'un traitement plus adapté et surtout quatre fois moins cher.

Un traitement contre le VIH, très attendu et conçu spécifiquement pour les enfants, sera désormais disponible dans les pays à revenu faible et intermédiaire, grâce à un accord historique conclu entre Unitaid et la Clinton Health Access Initiative (CHAI).

“Les enfants des pays à revenu faible et intermédiaire attendent souvent des années avant d’avoir accès aux mêmes médicaments que les adultes, ce qui nuit à leur qualité de vie, et entraîne parfois des décès évitables”, a déclaré le directeur exécutif d’Unitaid, Philippe Duneton. “Cet accord novateur permettra de mettre à la disposition des enfants, à un rythme record, des DTG dispersibles de qualité garantie. Garantir l’accès à ce traitement transformera la vie des enfants vivant avec le VIH, en les aidant à rester sous traitement et en sauvant des milliers de vies”.

Le nouveau produit sera disponible dans un premier temps au Bénin, au Kenya, au Malawi, au Nigeria en Ouganda et au Zimbabwe au cours du premier semestre 2021, "avec un objectif de rapidement développer la distribution (...) dans un grand nombre de pays".

"Aujourd'hui, avec la trithérapie, si les femmes enceintes qui sont séropositives, sont dépistées et prennent correctement leur traitement, elles ne transmettent pas le virus VIH à leur enfant. C'est ce qui explique qu'en Europe ou aux Etats-Unis, on ne voit quasiment plus d'enfants qui sont porteurs du VIH. Malheureusement, dans des pays comme le Nigeria ou d'autres en Afrique, il n'existe pas encore de couverture assez importante de ces programmes et on voit encore beaucoup d'enfants qui continuent à naître avec le VIH et qui ont besoin de ce traitement-là. Nous avons donc choisi des pays avec lesquels nous avons un partenariat déjà en place et qui ont de réels besoins de traitement pour les enfants infectés par le VIH", explique Louis Pizzaro, chef dune équipe de programme Unitaid en charge des projets VIH.

Pour Mûtahi Kagwe, le chef de cabinet du ministère de la santé du Kenya, “cette annonce marque un changement radical pour la qualité du traitement du VIH chez les enfants. Le Kenya entend être le premier pays à adopter la nouvelle formulation pédiatrique DTG 10mg, qui améliorera le traitement, réduira les effets secondaires désagréables et aidera les enfants à suivre leur traitement et à mener une vie saine. Nous sommes ravis que, pour la première fois, le Kenya et d’autres pays puissent offrir aux enfants la même qualité de traitement qu’aux adultes, ce qui a été rendu possible grâce au développement de cette nouvelle formulation.”

"Aujourd'hui, après des années de travail, avec ce nouveau médicament, nous sommes en pointe des recommandations et l'Afrique accède au meilleur traitement au monde contre le VIH pour les enfants" - Louis Pizzaro, chef dune équipe de programme Unitaid en charge des projets VIH.

- Accès au traitement et disparités entre les régions -

"En règle générale, nous avons vu ces dernières années, grâce aux efforts de la Communauté internationale, une augmentation considérable de l'accès aux traitements pour les adultes. Dans les pays d'Afrique australe, par exemple, nous avons aujourd'hui une couverture antirétrovirale - les gens qui ont besoin de traitement le reçoivent effectivement - mais il existe encore des disparités en Afrique selon les régions.

L'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, qui avaient des épidémies moins importantes que celles qu'on voyait en Afrique australe, ont reçu moins de moyens, mais ont surtout des systèmes de santé qui sont beaucoup plus fragiles. Dans des pays très grands avec une population rurale, etc. les ministères de la Santé ont parfois plus de difficultés à toucher l'ensemble des habitants.

Dans ces régions-là, les tests n'arrivent pas forcément et du coup beaucoup de femmes sont séropositives, mais ne le savent pas et continuent à transmettre le VIH à leur enfant. Donc, un pays comme le Nigeria par exemple, a plus de 20 % des enfants qui naissent encore avec le VIH, compte tenu de la densité de population et de la taille très importante du pays.

Les enfants restent une population avec des enjeux d'accès très importants. C'est pour cela qu'avec Unitaid, nous avons décidé de mettre l'accent sur cette population depuis plusieurs années", détaille Louis Pizzaro, chef dune équipe de programme Unitaid en charge des projets VIH.

- Prix divisé par quatre -

Ce nouveau traitement, qui comporte une nouvelle composante réellement adaptée aux besoin spécifiques des enfants, passera de plus de 480 dollars par enfant à moins de 120 dollars par an par enfant.

L'accord de prix conclu avec les fabricants de génériques Viatris et Macleods permettra en effet de réduire le prix de l'une des composantes du cocktail utilisé pour contenir le VIH à 36 dollars par enfant contre 400 auparavant. Il s'agit du dolutegravir (DTG) considéré comme un médicament de première ligne de traitement.

- Goût fraise -

Nombre d'enfants ne sont pas traités en raison du manque d'accès à des médicaments faciles à prendre et adaptés.

Aromatisé à la fraise, ce nouveau comprimé dispersible DTG 10 mg est plus attrayant pour les enfants. Présenté sous forme de comprimés solubles, il est aussi plus facilement accepté par ces derniers que les traitements précédant qui se présentaient sous forme de gros comprimé non soluble.

Ce nouveau traitement leur permettra de continuer à prendre leurs médicaments et évitera des milliers de décès prématurés chaque année, transformant ainsi le traitement pédiatrique du VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Environ 1,7 million d'enfants dans le monde sont séropositifs mais seulement la moitié d'entre eux bénéficient d'un traitement et 100 000 meurent chaque année.