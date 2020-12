La lutte contre le Sida talonnée par le coronavirus en Afrique

Depuis son apparition, le coronavirus est devenu la préoccupation sanitaire de premier plan pour les Etats. Reléguant au second plan la lutte contre des pathologies comme le VIH/Sida. Conséquence, le suivi biologique des malades devient de plus en plus difficile de même que l’accès aux médicaments.

Selon des ONG, la situation pourrait mettre en péril la vie de 500 000 patients. Elle pourrait être davantage difficile pour l'Afrique où vivent 67 % des malades du sida.

Aussi, ces organisations appellent-elles les pouvoirs publics à ne pas baisser la garde. Surtout pas en cette période ou le sida régresse considérablement sur le continent.

"81 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique pour cette infection. Parmi ces personnes, 70 % des adultes et 53 % des enfants sont placées à vie sous traitement antirétroviral", a souligné la directrice régionale de l' OMS Afrique.

Pour Dr Matshidiso Moeti, '' 2020 est une année charnière vers la fin de l'épidémie du sida'' . Encore faudra-t-il que le coronavirus ne continue pas à faire de l'ombre à la lutte contre le VIH découvert, il y a maintenant 40 ans.