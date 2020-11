Fin de l'ultimatum au Tigré : et maintenant ?

L’Ultimatum lancé aux séparatistes du Tigré a expiré. Comment va évoluer la situation dans la région. Nous avons contacté William Davison, analyste à l'International Crisis Group.

Ronald Kato, Africanews : les 72 heures accordées par Addis-Abeba au TPLF pour se rendre ont expiré, que va-t-il se passer maintenant ?

William Davison : "La première question ici est évidemment de savoir comment se présente le conflit sur le terrain. Quelle est la position des forces fédérales et celle de ses opposants. De toute évidence, le gouvernement fédéral dit qu’il se trouve à proximité de Mekele. Par conséquent, si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à une forme d'attaque contre Mekele. Cependant, il y a aussi des affirmations du côté tigréen, selon lesquelles le TPLF oppose une résistance sur plusieurs fronts. Ainsi, malgré l'expiration de l’ultimatum, il faudra peut-être un certain temps avant de voir ce qui pourrait être une lutte très féroce pour Mekele, la capitale régionale".

Il y a eu plusieurs appels à la désescalade et la plupart d'entre eux ont été adressés au gouvernement éthiopien. Addis-Abeba semble suggérer que la communauté internationale devrait sanctionner le TPLF pour avoir attaqué l'armée fédérale - qui a déclenché le conflit - puis le convaincre de se rendre. Pensez-vous que le Premier ministre Abiy Ahmed a raison ?

William Davison : "Il est clair qu'il y a une certaine légitimité et exactitude dans l'affirmation du gouvernement fédéral selon laquelle les forces tigréennes ont en quelque sorte appuyé sur la dernière détente ici en attaquant l'armée fédérale. Mais cela faisait bien sûr partie d'un développement plus long du différend fondamental qui oppose les parties – de querelles constitutionnelles. Dans les semaines précédant le début du conflit, celui-ci semblait presque inévitable. Mais à part des arguments ou des justifications qui peuvent paraître légitimes, le problème réside dans le fait de connaître la véritable cause de ce conflit. Le souci réside dans le fait que les forces tigréennes, soit dans une guerre de style conventionnel, soit par une forme d'insurrection, seront en mesure d’asseoir une certaine forme de résistance face à l’armée fédérale pour prendre la tête de l'État, restaurer l'intégrité de l'armée et l'ordre constitutionnel. Par conséquent, quelle que soit la gravité des crimes dont le TPLF est accusé, en raison de l'évolution possible de ce conflit, nous sommes très inquiets sur le fait qu’il puisse durer. C'est pourquoi, malgré la gravité de ces désaccords politiques, nous pensons qu'il devrait y avoir une sorte de mouvement vers un cessez-le-feu, puis une résolution négociée autour de ce qui est un différend politique".

L'Éthiopie semble envoyer des messages contradictoires lors des appels à la médiation. Après avoir initialement salué l’envoie de trois anciens chefs d'État en tant qu’émissaire par l’Union africaine, Addis-Abeba semble faire marche arrière. S'il n’y a jamais de médiation, qui peut intervenir ?

William Davison : "_La position d'Addis-Abeba est très claire. Les autorités fédérales ont classé leur offensive comme une opération d'application de la loi visant à capturer les dirigeants tigréens, à restaurer l'intégrité des forces armées et à rendre justice pour les crimes contre la constitution. Cependant, de toute évidence, il s’agit encore de politique et les circonstances pourraient changer. D’autres intérêts et influences risquent de se manifester. Nous pourrions voir, à l'avenir, un changement d'approche du gouvernement fédéral, même si nous n'en sommes pas encore là. Mais je pense que comme souvent dans de telles crises politiques et sécuritaires, l'Union africaine, les États africains et les émissaires africains pourraient prendre la tête de toute forme de médiation. Reste à savoir si le bloc régional d'Afrique de l'Est sera impliqué. Si processus de paix il y a, il pourrait très certainement être mené par l’Afrique". _