À Tunis, le dialogue libyen débouche sur un accord

Le forum du dialogue libyen s’est clôturé par un accord.

Après une semaine de pourparlers à Tunis, les 75 délégués choisis par l'Organisations des Nations Unies sont parvenus à s’entendre. Vendredi soir, l'ONU a annoncé que "des élections nationales" seraient organisées avant le 24 décembre 2021.

Ghassan Salame, l'ex-émissaire de l’ONU, entrevoit la fin d'une décennie de violences depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 :

"Je suis très optimiste. Cela prendra du temps, il y a les partisans du statu quo qui vont essayer de perturber le processus, il y aura des pays étrangers mécontents, mais je n'ai jamais été aussi optimiste qu'aujourd'hui pour que l'architecture conçue à Berlin soit enfin mise en application"

Une guerre de 10 ans ne se résume pas en quelques jours rappelle le politologue libanais

Il faudra également vaincre les fortes réticences de la classe politique, d'autant que de nombreux dirigeants élus en 2012 et 2014 craignent de perdre leur siège en cas de nouveau scrutin.

"Plusieurs conditions doivent être réunies pour que des élections soient réellement représentatives de la volonté du peuple. Cela prendra au moins six ou sept mois. Il faut une loi, une base constitutionnelle, surtout pour la présidentielle. Et un niveau raisonnable de sécurité et de liberté, liberté pour être candidat, liberté pour se rendre au bureau de vote." ajoute l'ancien médiateur.

Outre la classe politique, les parrains étrangers de chaque camp pourraient être tentés, selon des observateurs, de saboter un accord ne leur convenant pas, dans un pays où les ingérences sont multiples depuis 2014.

La Russie et la Turquie sont particulièrement visées par Ghassane Salame.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, le peuple libyen est pris en étau entre deux autorités rivales, le GNA du Premier ministre Fayez Al Sarraj reconnu par l'ONU, soutenu par la Turquie et de l'autre l'ANL du général Haftar soutenu par la Russie

Les violences ont fait des milliers de morts et déplacées plus de 200 000 personnes.