L'essor des shows de "stand-up" au Cameroun

Le stand-up comedy prend de l’essor au Cameroun.

Si les réseaux sociaux sont le moyen d’expression privilégié par les jeunes humoristes, les comedy clubs tendent à mieux les valoriser en les confrontant au public.

C’est une bouffée d’air frais pour Leticia Fotso, qui ne s’attendait pas à de tels talents au niveau local. "D’habitude, je vois un stand-up comme ça dans les autres pays. Ça fait plaisir d’assister et de prendre un temps pour rire, pour pouvoir tout oublier. C'est magnifique."

Le comédien et metteur en scène Valery Ndongo souhaite faire découvrir de nouveaux visages et montrer qu’il est possible de gagner sa vie avec le stand-up.

"Cela fait plus de 15 ans que je fais ce métier. Et en 15 ans il y a eu beaucoup d’autres jeunes humoristes. Il y a Major Asse, Ulrich Takam, Moustik le Charismatique, Markus, etc. Il y a toute une pléthore de jeunes humoristes aujourd’hui qui vivent de leur art. C’est-à-dire que le public suit. Et si le public ne suit pas, ça ne marche pas. Et personne ne peut vivre de son art."

L’objectif affiché est de ressusciter une vieille tradition du Cameroun des années 60 et 80, tout en modernisant l’humour pour lui donner un style plus contemporain. .

"On reprochait aux artistes d’être des voyous et de s'habiller n'importe comment. Il fallait épouser un style qui allie tout ça. La qualité, le travail, l'art et le style. Le stand-up c'est un peu ça. C'est un style qui essaie au maximum d'aller vers l'actualité", rajoute Valery Ndongo.

Même si la pandémie de coronavirus a quelque peu vidé les salles, les humoristes redoublent d'enthousiasme pour faire revenir le public.

"La maladie n’empêche pas le sourire. C’est très bien d’être au contact des gens. Chaque fois que c’est organisé ici, le public vient en grand nombre. C’est juste que l’on a besoin de retrouver l’ambiance qui prévalait avant le coronavirus", déclare le comédien Alain St-Baba.

Plusieurs castings ont lieu à travers le pays pour l'organisation d'un spectacle en ce mois de novembre.

"Beaucoup de jeunes participant désormais au stand-up comedy show, un art en pleine expansion au Cameroun dans l’objectif de se faire connaitre. Une chose qui fait dire à des professionnels tels que Valery Ndongo, le pionnier du stand-up au Cameroun, que l’art nourrit bel et bien son homme; même si les salles de spectacles sont restées fermées pendant sept mois à cause de la Covid19. De Douala pour Africanews, je suis Joel Honoré Kouam."