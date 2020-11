Ligue des Champions : un derby du Caire en finale

Le Zamalek s'est logiquement qualifié mercredi pour la finale de la Ligue des Champions africaine. Les Egyptiens affronteront leurs compatriotes d'Al-Ahly.

Vainqueurs au Maroc sur la plus petite des marges, les hommes de Jaime Pacheco ont dû attendre l'ouverture du score du Raja de Casablanca, au retour des vestiaires, pour se réveiller et valider leur billet pour la finale.

L'international congolais Ben Malango avait relancé le suspense à la 47e. L'ancien buteur du TP Mazembe profitait d'une offrande de son latéral droit Abdelilah Madkour pour tromper Mohamed Abou Gabal "Gabaski".

Mais à l'heure de jeu, la star tunisienne des Chevaliers Blancs égalise. Ferjani Sassi fusille Mohamed Bouamira, le portier des champions du Maroc.

Intenable, l'ancien espérantiste offrira ensuite deux passes décisives : une première à Mostafa Mohamed, auteur d'un doubléL Une seconde au Marocain Achraf Bencharki, déjà buteur à l'aller.

La finale Al Ahly-Zamalek aura lieu le vendredi 27 novembre prochain, à Borg El Arab en Egypte.

Elle opposera deux des plus gros palmarès du continent. Al-Ahly a remporté la semaine dernière son 42e titre de champion national et doit également sa réputation de "club africain du siècle" à ses 8 titres continentaux pour 12 finales disputées.

De son côté, le Zamalek a soulevé à 5 reprises le plus prestigieux des trophées africains (1984, 1986, 1993, 1996 et 2002). Sa dernière défaite en finale de la C1 remonte à 2016. C'était face au Mamelodi Sundowns d'un certain...Pitso Mosimane, l'actuel entraîneur d'Al-Ahly.

Les compositions :

Zamalek : Gabaski-Eid, Alaa, El Wensh, Gomaa-Hamed (Shikabala 90)-Bencharki, Gaber, Sassi, Zizo-Mohamed (Kabongo Kasongo 90)

Raja : Bouamira-Madkour (Achchakir 75), Banoun, Al Warfali, Ngah-Arjoune (Luamba Ngoma 65), El Wardi (Al Makaazi 72)-Moutaouali (Benhalib 66), Hafidi, Rahmani-Malango