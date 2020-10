Sur kwelieTV, le cinema noir à l'honneur

Depuis trois ans la plateforme de streaming KweliTV, propose des films et des chaînes de télévision mettant en avant la culture noire.

L'application disponible sur Amazon Fire, Roku et Apple TV propose des films indépendants, des journaux d'information, des contenus avec des noirs au centre de l'histoire qui attirent plus de 36 000 utilisateurs.

Un projet qui est parti d'un constat de sa créatrice.

"L'idée derrière KweliTV m'est venue en regardant la télévision. J'ai commencé à réellement voir la représentation des noirs, comment ça affecte tellement de choses, comment les gens nous perçoivent et comment nous nous voyons. Je voulais vraiment ouvrir le monde à ce que c'est d'être noir partout dans le monde", raconte DeShuna Spencer, la créatrice de kweliTV.

"Il y a plusieurs raisons différentes qui font que j'ai vraiment eu envie de me concentrer sur les diasporas africaines. J'étais très curieuse de la vie à l'étranger, particulièrement des gens qui me ressemblent. La première fois que je suis allé au Honduras et j'ai vu tellement de personnes noires. Les médias , ils ne montrent pas des noirs, sauf si il viennent d'Afrique ou des Etats-Unis."

Débuts difficiles

Si l'application de streaming est aujourd'hui un succès, les débuts de kweliTV étaient difficiles. Le service offert était mal compris selon DeShuna Spencer.

"Je me souviens que quand je travaillais sur l'idée derrière kweliTV au début, il y avait des gens qui n'étaient pas si sûrs de ce qu'était notre mission, particulièrement lorsque l'on pense au fait d'être noir.__Cela peut être parfois unidimensionnel, une ou deux histoires et les gens disent et bien les noirs veulent voir des documentaires. Ils veulent voir de la science fiction noire. Je pense qu'il y a un marché pour ça. Nous avons des parents qui nous disent "wow, mon enfant voit un personnage qui lui ressemble", ou me disent "j'ai la chance d'apprendre d'une culture dont je n'ai jamais entendu parler, ou encore "je peux célébrer ma culture", explique DeShuna Spencer.

Poussé par une envie de meilleure représentation dans l'industrie du divertissement, aujourd'hui le marché de la culture afro s'étend de plus en plus, grâce à plusieurs représentants d'une culture diverse trop longtemps ignorée.

"Je voulais que le nom dise quelque chose, parce que je pense que les mots sont importants. Il y a tellement de langues africaines, mais quelque soit ton origine, les gens savent que le Swahilli est une langue africaine. Je suis parti avec ça parce que je sais que je voulais un nom qui transmette la mission globale de kweliTV."