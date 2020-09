Blood On The Wall, un documentaire sur la crise migratoire en Amérique Centrale

Le documentaire "Blood on the Wall" analyse la crise migratoire en Amérique Centrale.

Outre un regard plus approfondi sur les migrants qui ont fait leur chemin jusqu'à la frontière avec les États-Unis. Les réalisateurs Sebastian Junger et Nick Quested examinent également comment la corruption a alimenté le problème.

"Je ne pense pas que l'on puisse séparer le trafic de drogue et la corruption institutionnalisée du Mexique des questions de migration, et pas seulement du Mexique. Du Salvador, du Honduras et du Guatemala et de leurs présidents qui avaient tous des accords commerciaux très douteux. Nous voulions donc remonter aux causes profondes de l’émigration, et non pas seulement nous concentrer sur la question qui se pose en Amérique ou à la frontière en ce moment", déclare Nick Quested.

Le documentaire veut humaniser les personnes qui ont été diffamées pour des raisons politiques en Amérique.

"L'Amérique est-elle un pays d'immigration où l'on célèbre les différences des gens et où l'on dit que nous sommes tous meilleurs parce que nous sommes différents ? Ou est-elle un pays monoculture de nationalistes blancs ethno-chrétiens ? Telle est la problématique. Nous avons donc voulu célébrer cette multiculturalité", ajoute-t-il.

Sorti le 30 septembre, "Blood on the Wall" est maintenant disponible sur National Geographic.