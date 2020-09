Le nigérian Film One en distributeur des films Disney en Afrique de l'Ouest

La société nigériane Film One obtient l'exclusivité de distribution des films Disney en Afrique de l'Ouest anglophone.

Cet accord conclu en septembre permettra une plus grande offre en termes de blockbusters et de mieux promouvoir la culture cinématographique au Nigeria, au Ghana et au Liberia.

Ce mariage entre Hollywood et Nollywood pourrait également donner une plus grande visibilité à l’industrie du film africain.

En 2019, un accord similaire avait été signé avec le géant chinois des médias Huahua pour coproduire le premier film sino-nigérian, "30 ans en Chine".

La même année, le groupe français Canal+ avait acquis les studios de cinéma ROK pour créer davantage de contenu nigérian pour son public francophone.