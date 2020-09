Félix Auger Aliassime joue pour les enfants du Togo

Le tennisman canadien fera son entrée lundi dans le tournoi de Roland-Garros avec l'objectif de briller et ainsi d'aider encore un peu plus la jeunesse togolaise.

80 000 dollars, c'est le montant récolté en quelques mois par Félix Auger Aliassime pour le programme EduChange mis en place par l’ONG Care pour l’éducation et la protection des enfants dans la région de la Kara au Togo. Le tennisman canadien donne 5 dollars à chaque point gagné sur le court.

Début 2020, le grand espoir du tennis mondial avait annoncé sa décision d'apporter sa contribution à l'avenir des jeunes générations du Togo, le pays d'origine de son père : "je souhaite donner du sens à ma carrière de tennisman professionnel, avait-il expliqué. Le tennis est un sport incroyable, qui m'a enseigné – et continue de m'enseigner – bon nombre de choses, notamment le travail assidu, la persévérance et l'humilité. Je souhaite transporter ces valeurs à l'extérieur des courts afin d'avoir un impact positif, car je suis un joueur de tennis, mais également un citoyen du monde. Je souhaite apporter ma contribution à l'avenir des jeunes générations, notamment les plus défavorisées, et je suis heureux de le faire grâce au tennis."

Ce lundi, il aura l'occasion de poursuivre sa collecte à l'occasion de son premier match dans les internationaux de France à Paris. Pour son entrée sur la terre-battue de Roland-Garros, il partira favori face au Japonais Nishioka.

Ce sera en revanche plus dur pour tracer sa route jusqu'à la finale puisqu'il se trouve dans la partie de tableau de Raphael Nadal, vainqueur à 12 reprises du tournoi. Mais à seulement 20 ans, Félix Auger Aliassime a encore tout le temps pour soulever la Coupe des Mousquetaires et dédier sa victoire aux enfants de la région de la Kara.