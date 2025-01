Il saute de la plus haute tour de Jakarta

Avec ses 385 mètres de haut, l'Autograph Tower de Jakarta est le plus haut bâtiment d'Indonésie et de l'hémisphère sud. Cette exploit a non seulement marqué une étape personnelle pour Frederic Fugen, mais a également positionné Jakarta comme un nouveau terrain de jeu pour les sports aériens. Avec du courage, de la détermination et une préparation méticuleuse l'athlète a prouvé, une fois de plus, que l'on pouvait repousser les limites humaines.