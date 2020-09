Soudan : Les inondations menacent la cité antique de Méroé

Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, la cité royale de Méroé a eu plus de peur que de mal après les inondations record au Soudan. Des digues ont été rapidement érigées par les autorités pour contrer l'eau du Nil, mais la menace demeure.

Mahmoud Suleiman, Directeur du site de l'île de Méroé explique pourquoi la montée des eaux peut s’avérer fatale :

"Toutes les installations architecturales de la ville sont construites en grès et en briques rouges. Le grès est une pierre fragile qui supporte mal l'eau car elle absorbe les sels, et les sels provoquent des fissures dans le grès, et par conséquent nous perdons la pierre".

Ce conservateur du patrimoine reste confiant :

"Étant donné que le site est un patrimoine mondial, nous établirons une coopération avec l'UNESCO. L'objectif est de construire un mur entre la ville royale et le Nil de manière à la protéger des crues du Nil, les saisons prochaines".

Le site, capitale de l'ancien empire méroïtique, abrite les pyramides de Méroé, des palais, des temples, et des bâtiments administratifs.

Vaste de 1.500 km, cet empire au bord du Nil, s’étendait jusqu’à la frontière égyptienne. Plus de deux cents pyramides y sont recensées.

Les inondations au Soudan ont fait 103 morts, des dizaines de blessés, et plus de 70.000 habitations détruites.

Le niveau du Nil a frôlé les 18 mètres, un record absolu depuis plus d'un siècle.