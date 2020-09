Un jeune congolais met au point un fer à repasser rechargeable

Après 8 mois de travail, le congolais Baraka Safari Elie, est parvenu à concevoir un fer à repasser rechargeable.

Une première en République Démocratique du Congo.

Bientôt mis sur le marché, cet appareil se distingue par son autonomie qui peut atteindre 3 heures.

A seulement 23 ans et sans aucun financement des autorités congolaises, le jeune inventeur a plus d'une idée en tête pour faciliter le quotidien des congolais face à la pénurie d'électricité :

" Parmi les solutions que nous avons apporté, il y a le fer à repasser rechargeable qui permet aux usagers de repasser pendant une durée de trois heures sans électricité dans la maison. Cela veut dire que, vous pouvez charger ce fer, et même vous déplacer avec, lors de voyages, n’importe où, si vous avez besoin de repasser, et que vous n'avez pas accès au courant électrique vous pouvez toujours utiliser notre fer. "

Nommé Biron, ce fer à repasser fait partie des projets de son entreprise électronique « Banzela ». Avec un coût de revient de 25 dollars, le jeune homme sollicite une aide de l'Etat pour produire suffisamment d'appareil :

" Nous recevons des appels et des messages en grand nombre chaque jour et nous ne sommes pas en mesure de couvrir la demande avec nos propres moyens"

Outre son projet de fer à repasser, ce jeune entrepreneur travaille sur la conception d'un réchaud, lui aussi rechargeable. Ces appareils réduisent la pénibilité de certaines tâches ménagères.

Denise Kavira, en est ravie :

"La différence entre ce fer et celui qu'on utilise avec des braises, c'est le temps que l'on perd pour allumer du feu, en plus de salir les habits de nos clients. Avec ce fer nous ne rencontrons aucun problème. Le fer électrique aussi est inutilisable en cas de panne de courant. On doit s’arrêter de travailler, mais celui-ci fonctionnera car je l'aurai chargé et je pourrais ainsi poursuivre mon repassage sans problème."

Ces inventions nécessitent tout de même l'importation de matériel brut à l'étranger, rendue difficile à cause de la pandémie de Covid-19.