Sénégal : reprise des cours dans les universités publiques

A l'arrêt depuis 5 mois en raison de la pandémie de coronavirus, les universités sénégalaises ont accueilli ce mardi leurs premiers étudiants sur les campus.

Dans la plupart des universités, cette rentrée a été organisée de manière échelonnée. Les étudiants ont été répartis en trois groupes et se succéderont jusqu'au au 31 décembre 2020 selon une rotation établie par niveau et par spécialités. Pour appliquer un protocole sanitaire strict, les emplois du temps vont mêler à la fois des cours en classe et des enseignements en ligne.

A l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le plus grand établissement d'enseignement supérieur du pays, l'idée de la reprise des cours n'était pas partagée par la Coordination des associations d'étudiants. Le retour sur les campus suscite en effet de grandes craintes et de nombreuses interrogations chez les associations qui militaient pour une année blanche en parallèle de la continuité des activités pédagogiques.