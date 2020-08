Le sprinter légendaire Usain Bolt positif au covid-19

Il est l'homme le plus rapide du monde, pourtant, Usain Bolt n'a pas échappé au coronavirus.

Le sprinteur retraité de 34 ans en a fait la révélation à ses abonnés ce lundi sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il se mettait en quarantaine par précaution.

« Je me suis réveillé comme tout le monde, j'ai regardé les réseaux sociaux où il est dit que j'ai le Covid-19. J'ai fait un test samedi pour quitter (la Jamaïque) parce que j'ai un travail à faire. J'essaie d'être responsable. Je vais donc rester ici, en sécurité. De plus, je ne présente aucun symptôme », avait déclaré Bolt.

« Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement », avait-il ajouté.

USain Bolt confirme avoir été testé positif au coronavirus.

Une nouvelle confirmée par Christopher Tufton, ministre jamaïcain de la santé lors d'une conférence de presse.

"Il est maintenant de notoriété publique que Usain Bolt a été testé positif. Il a été formellement notifié par les autorités. Et conformément au protocole standard, une fois qu'il y a un cas positif, quel que soit l'individu, cela déclenche un processus d'interrogation, pour retracer si vous voulez, toutes les personnes avec qui il a été en contact".

Vendredi, l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques en sprint, avec huit médailles d'or, était présent à une fête organisée pour célébrer ses 34 ans, à laquelle ont participé plusieurs célébrités parmi lesquelles les footballeurs Raheem Sterling (Manchester City) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen).

Un certain nombre de photos et de vidéos de cette fête sont depuis devenues virales sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on peut voir des participants non masqués esquisser des pas de danse sans respecter les règles de distanciation sociale.

Lundi, le Premier ministre jamaïcain a indiqué que la fête en question ferait l'objet d'une enquête de la police, pour infraction potentielle aux protocoles sanitaires.

La Jamaïque a connu une forte augmentation des cas positifs de coronavirus ces dernières semaines. Lundi, le pays en a enregistré 83 nouveaux, portant le total sur l'île à 1.612 et 16 personnes en sont décédées, selon l'Université Johns Hopkins.