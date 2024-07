L'ouragan Beryl se rapproche de la Jamaïque

L'ouragan Beryl se dirigeait vers la Jamaïque mercredi. À Kingston, les habitants tentaient de se protéger avec tout ce qui leur passait entre les mains.

Des efforts qui pourraient s'avérer insuffisants au vu de la puissance de Beryl et ses vents soufflant à 230km/heure. "Je m'en remets au Seigneur. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui va arriver, donc je dois juste prier pour que tout le peuple jamaïcain soit en sécurité et que nous n'ayons pas à déplorer de morts ou de pertes, explique une habitante.

Béryl est actuellement un ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, selon le Centre américain des ouragans. Il a déjà fait au moins sept morts et causé des destructions considérables dans le sud-est des Caraïbes : "Saint Vincent, en particulier Canouan, Mayreau et l'île des Antilles, ainsi que les Grenadines de Grenade, Carriacou et la Petite Martinique, ont été les plus touchées par l'ouragan Beryl '' a souligné Elizabeth Riley, directrice exécutive de l'Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe (CDEMA)

Béryl doit ensuite frôler ou survoler les îles Caïmans dans la soirée ou tôt jeudi, selon le NHC. L'ouragan doit se diriger par la suite vers la péninsule du Yucatan, au Mexique, qu'il devrait atteindre affaibli jeudi soir.