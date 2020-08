RDC : Le Codeco décrète un cessez-le-feu unilatéral dans le nord-est

En République Démocratique du Congo, la milice Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) a décrété un cessez le feu unilatéral ce dimanche. Cette décision devrait mettre fin aux violences dans la région aurifère de l’Ituri, dans le nord-est du pays.

Le cessez-le-feu a été signé sous la médiation d’un groupe d’anciens chefs de guerre, dépêchés par le président Felix Tshishekedi.

"Nous arrêtons avec les exactions, comme dit le chef de l’Etat. Nous sommes disposés à saisir cette main tendue. C’est pourquoi nous disons à nos éléments de respecter d’abord ce processus, d’être calmes pendant que nous évoluons", a déclaré Basa Zukpa, un porte-parole de la milice.

Contrôle des terres

Depuis 2017, cette région de la RDC est le théâtre d’un conflit pour le contrôle des terres, opposant la communauté des Lendu, majoritairement des agriculteurs, et auquel appartient le Codeco, et les Hema, des éleveurs et commerçants.

Au premier semestre 2020, au moins 636 personnes ont été tués dans des massacres que l’ONU a qualifié de crimes contre l’humanité.

Entre 1999 et 2003, ce conflit avait fait des milliers de victimes jusqu'à l'intervention d'une force européenne.