Maroc : Nouvelles restrictions après un pic de cas de COVID19

Le Maroc impose de nouvelles mesures strictes après une augmentation de cas de contaminations au coronavirus.

Plusieurs quartiers de Casablanca et de Marrakech sont bouclés, et les heures d'ouverture des restaurants, cafés, commerces et parcs publics ont été raccourcies.

A Rabat et Tanger, des quartiers touchés par des foyers infectieux ont été bouclés, plusieurs plages envahies par des foules en quête de fraîcheur ont été fermées.

Le roi Mohammed VI a appelé les citoyens à plus de civisme pour éviter un reconfinement du pays.

"Si cette tendance à la hausse perdure, la Commission scientifique chargée du suivi de l'évolution du Covid-19 pourrait préconiser un retour au confinement. Les répercussions sociales et économiques seraient rudes pour l'ensemble des citoyens".

Selon lui, "le nombre des cas confirmés, celui des cas graves et celui des décès ont augmenté, en peu de temps, plus de trois fois, par rapport à la période de confinement" et "le nombre d'infections parmi le personnel soignant a enregistré une hausse, passant quotidiennement, de 1 cas durant la période de confinement, à 10 cas tout récemment".

Le Maroc connaît depuis début août une flambée des contaminations, avec un millier de nouveaux cas par jour. Le pays de 35 millions d'habitants a enregistré jeudi 1 325 nouveaux cas d'infection et 32 décès, ce qui porte le bilan depuis mars à 47 638 contaminés, dont 775 décès et 32 806 guérisons.