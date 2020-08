Covid-19: L'Afrique du sud lève l'interdiction sur l'alcool et la cigarette

Tirer sur sa cigarette sans crainte d'en manquer, une habitude que les fumeurs sud africains vont pouvoir reprendre.

Les autorités ont levé les restrictions d'achat d'alcool et de cigarettes liée au Covid-19.

Un verrouillage strict, pour endiguer la propagation du virus, qui avait suscité la controverse.

En raison des effets du tabagisme et du risque de contamination liée au partage des cigarettes,

la vente de tabac avait été interdite.

Pour Qanit Manuel, «En tant que fumeur, je suis content parce que pendant le confinement, il y avait beaucoup de cigarettes illégales qui circulaient, des marques dont nous n’avions jamais entendu parler. »

Le couvre-feu reste en vigueur, même si les bars sont autorises a rouvrir pour relancer l'activité.

Pour le principal parti d'opposition, cet assouplissement arrive trop tard. Il appelle notamment à des réformes économiques urgentes.

Muhamad Hafiz, propriétaire d'un commerce, "Ça a un réel impact, car quand un client vient pour acheter une cigarette, souvent il achète aussi des boissons fraîches, ou d'autres trucs. Mais quand on a pas de cigarette, ils disent dit: «Hé mec, vous n’avez pas de cigarettes» - et ils repartent. "

L'Afrique du Sud enregistre le cinquième plus grand nombre de cas de coronavirus au monde, avec 583 653 infections enregistrées à ce jour et plus de 11 mille morts.