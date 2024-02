La cigarette électronique aide à arrêter de fumer, selon une étude

Une étude des chercheurs de l'université de Berne en Suisse, montre que les fumeurs de tabac sont plus nombreux à pouvoir abandonner leur mauvaise habitude à l'aide des cigarettes électroniques que les personnes qui utilisent d'autres méthodes pour arrêter de fumer.

Des chercheurs suisses ont suivi plus d'un millier de fumeurs réguliers pendant six mois et les résultats montrent que les utilisateurs de la cigarette électronique sont plus susceptibles d'arrêter de fumer. Ils sont néanmoins plus susceptibles d'être dépendants à la nicotine.

L'étude a recruté 1246 fumeurs réguliers dont la majorité fumait 15 cigarettes ou plus par jour. 622 ont reçu autant des cigarettes électroniques en plus d'autres aides pour arrêter de fumer, comme des patchs à la nicotine et des conseils. Les autres participants ont uniquement reçu des conseils et des astuces.

Au bout de six mois, 60 % des personnes ayant utilisé des cigarettes électroniques ont arrêté de fumer, contre 40 % chez les personnes ayant seulement reçu des conseils et des astuces.

Pour aller plus loin dans cette étude, les chercheurs veulent vérifier l'efficacitéet le niveau de danger du produit.

"Nous voulons également examiner attentivement la sécurité. L'étude est également en cours et nous suivrons les participants sur 12 - 24 mois, mais aussi sur cinq ans pour continuer à voir comment, au fil du temps, les participants utilisent ces produits et observer les effets sur la santé sur le long terme", explique Reto Auer, professeur de médecine à l'université de Berne.