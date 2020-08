Rwanda : des algorithmes pour dépister le coronavirus

Comment examiner des millions de prélévements de dépistage du coronavirus?

Comme de nombreux pays, le Rwanda se trouve dans l'impossibilité de tester chacun de ses citoyens en raison d'une pénurie de kits.

Mais les chercheurs ont créé une approche innovante qui attire l'attention au-delà du continent africain : un algorithme qui affine le processus de tests groupés.

La méthode requiert quelques manipulations supplémentaires avant de pouvoir procéder au test, mais rien de complexe pour un technicien de laboratoire assure Leon Mutesa, professeur de génétique à l’Université du Rwanda, qui a testé l’algorithme en laboratoire pour dépister la COVID-19.

" Maintenant, nous regroupons les tests parce qu'en mélangeant les échantillons, et en créant des pools plus petits, nous réduisons le nombre d'échantillons à tester, ce qui rend le processus très rapide, en un jour nous faisons un rapport et donnons un retour d'information aux patients. Cette approche peut être appliquée non seulement dans les pays à faible revenu mais aussi dans les pays à revenu élevé".".

En mélangeant 10 échantillons dans un seul test, il y a de fortes chances que le résultat soit négatif. Le prochain groupe de 10 est alors testé. En cas de résultat positif, il suffit de tester un à un les échantillons présents dans le groupe pour trouver le ou les prélèvements infectés.

Les résultats, qui ont démontré la rapidité et le très faible taux d’erreur de la méthode, ont convaincu le gouvernement rwandais d’adopter ce modèle de dépistage par mélange. Cela a permis à l’État de tester, en date du 23 juillet, un total de 231 186 personnes et de contenir — pour le moment — l’épidémie, avec 1 070 cas et cinq décès.

La méthode, développée par Wilfred Ndifon, biomathématicien camerounais et directeur de recherche de l'Institut africain des sciences mathématiques à Kigali, va être adaptée en un logiciel qui guidera les techniciens de laboratoire, en minimisant l'erreur humaine.