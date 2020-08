Arrestation de Paul Rusesabagina, le héros du film Hotel Rwanda

Le héros du film Hotel Rwanda en état d’arrestation.

La police rwandaise a annoncé ce lundi avoir appréhendé Paul Rusesabagina pour actes de terrorisme.

Le Bureau d'investigation du Rwanda (RIB) a indiqué que M. Rusesabagina avait été arrêté grâce à une coopération internationale et était détenu dans un poste de police de la capitale Kigali. "Avec la coopération de la communauté internationale, Paul Rusesabagina a été arrêté et est maintenant aux mains du RIB", a déclaré Thierry Murangira, porte-parole adjoint du RIB. Il a refusé de clarifier les circonstances de l'arrestation, arguant que cela pourrait "compromettre l'enquête".

Hotel de Milles Collines

Critique acharné du président Paul Kagame, l’ancien directeur de l’Hôtel des milles Collines était en exil en Belgique, où il a fondé le Mouvement rwandais pour le Changement Démocratique.

Paul Rusesabagina faisait l’objet d’un mandat d'arrêt international, les enquêteurs lui imputant d’être le commanditaire d’incendies, enlèvements et meurtres commis en juin et décembre 2018. Certains Rwandais le considèrent toutefois comme un héros ayant sauvé des milliers de Tutsis et de Hutus modérés pendant le génocide de 1994.

Un rôle dépeint dans un film sorti en 2004, où il est incarné par l’acteur hollywoodien Don Cheadle.