Une étude des anticorps COVID-19 à l'échelle du continent

L'Afrique franchit le cap du million de cas de coronavirus.

1 000 054 cas ont été enregistrés la semaine passée, et au moins 21 724 décès.

Le continent est ainsi le moins touché par la pandémie, avec environ 5% des cas dans le monde.

Cinq des 54 pays d’Afrique regroupent 75 % des cas, selon le Centre de contrôle des maladies du continent. Mais la mauvaise collecte des données fait dire à de nombreux experts que le nombre réel serait de plusieurs fois ce chiffre.

Une étude sur les anticorps contre le coronavirus a commencé à l'échelle de l'Afrique, alors que les résultats d'une étude plus modeste indiquent que beaucoup plus de personnes ont été infectées que ne le montrent les chiffres officiels, a déclaré jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

La nouvelle étude sur les anticorps à l'échelle du continent inclura tous les pays africains, mais ceux qui manifestent de l'intérêt pour commencer dans les prochaines semaines sont le Liberia, la Sierra Leone, la Zambie, le Zimbabwe, le Cameroun, le Nigeria et le Maroc.

La Covid-19 n’est pas la seule menace sanitaire sur le continent.

Depuis mai, la onzième épidémie de fièvre hémorragique Ebola se répand en RDC dans la province de l'Equateur, avec 86 cas dont 36 décès enregistrés.

L'OMS qui redoute un sous-financement de la riposte, alors que l'attention mondiale est focalisée sur la Covid-19, a déployé une centaine d'agents et débloqué 2,5 millions de dollars. Mais elle estime aujourd'hui avoir besoin d'un financement supplémentaire, jugeant l'évolution de l'épidémie inquiétante.

La précédente épidémie, la plus meurtrière qu'a connu la RDC avec 2.277 décès, s'était déclarée le 1er août 2018 et s'est officiellement terminée le 25 juin.

"Qu'il s'agisse de Covid-19, d'Ebola ou d'autres épidémies à fort impact, nous devons être prêts, nous devons être en état d'alerte et nous devons réagir rapidement", a exhorté le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.