Djibouti : baisse des tarifs d'électricité [Business Africa]

Baisse des tarifs d‘électricité au Djibouti, plus de 400.000 personnes bénéficient désormais d’une aide gouvernementale mise en place pour atténuer les effets du coronavirus.

Une dotation de 30,000 francs Djiboutiens accordée à environ 400.000 personnes pour minimiser l’impact du coronavirus. Les fonds accordés serviront selon le président Ismaïl Omar Guelleh à supporter les coûts d‘électricité.

La mesure qui touche plus de 50.000 abonnés concerne principalement les abonnés du tarif social 1 et 2 qui vivent sous le seuil de pauvreté et avec moins d’un dollar par jour.

Aujourd'hui en Afrique, avec 500 millions de comptes mobile money et une pénétration mobile très très élevée, de l'ordre de 60 à 80 % et bien sûr de 100 % dans les grandes villes ; il y a les éléments nécessaires et suffisants pour faire un grand pas dans la dématérialisation de l'économie.

Le digital est aujourd’hui considéré comme l’une des réponses au couvre-feu et confinement imposé dans certains pays comme Djibouti.

Nous en parlons avec Aurélien Duval Delort, Le PDG de Bizao, une fintech ou start up de paiement digital en forte expansion en Afrique. Il nous explique comment tirer profit du digital et envisager la transformation digitale des économies africaines.