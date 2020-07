Décès du Premier ministre : 8 jours de deuil national en Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire est entrée vendredi dans une période de deuil national de huit jours, suite au décès d’Amadou Gon Coulibaly.

La période de deuil devrait culminer avec l’enterrement du Premier ministre dans sa ville natale de Korhogo le 17 juillet.

Amadou Gon Coulibaly est mort moins d’une semaine après son retour d’un séjour médical en France où il était soigné pour des problèmes cardiaques.

Sa disparition plonge sa formation politique dans l’incertitude. Et pour cause, c’est lui qui devait défendre les couleurs du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), à la présidentielle d’octobre. Alasane Ouattara ayant décidé de passer le témoin après 10 ans au pouvoir.

Le parti présidentiel se cherche donc un nouveau candidat. Et des langues n’excluent plus la possibilité de voir l’actuel président briguer sa propre succession. Il devra écouter sa base, disent des dirigeants de son parti.

Toutefois, le gouvernement pourrait également chercher à retarder les élections d’octobre en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, ce qui donnerait au RHDP un délai supplémentaire pour choisir son candidat.