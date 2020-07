RDC : le Haut Katanga sous tension

La province du Haut Katanga confiné jusqu‘à samedi. Officiellement, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Pour des partisans de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti au pouvoir, au contraire, la mesure vise essentiellement à empêcher la marche qu’ils entendaient organiser pour dénoncer la désignation du nouveau patron de la commission électorale en RDC

‘‘L’UDPS était mécontente et devait marcher pour dire non à tout ce qui s‘était passé, mais Augustin Kabuya (le gouverneur du Haut Katanga), comme il est membre du FCC (la coalition de l’ex-président Kabila ), a voulu assez jouer au malin en projetant un confinement brusque pour que nous ne puissions pas manifester, déclare un militant de l’Union pour la démocratie et le progrès social.

Ce monsieur c'est un KABILISTE, plusieurs fois il est passé aux informations à coté de KABILA, ça veut dire que Kabila veut juste gérer la CENI.

Dénonçant les manœuvres de leur gouverneur, les manifestants ont tenté de descendre dans la rue. La police est intervenue. Quatre personnes ont été blessées par balle. Pas question de faire volte-face pour les partisans de Félix Tshisekedi qui s’opposent à l’arrivée de Ronsard Malonga à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

‘‘Ce monsieur, c’est un Kabiliste (partisan de l’ex-président Joseph Kabila. NDLR), plusieurs fois, il est passé aux informations à côté de Kabila, ça veut dire que Kabila veut juste gérer la Céni. Nous craignons de voir les mêmes bêtises, les mêmes sottises en 2023. C’est pourquoi nous contestons, nous voulons qu’on nous propose une personne neutre’‘.

Le Haut Katanga placé sous cloche est donc sous tension larvée. Les partisans la coalition de l’opposition Lamuka, promettent à leur tour de descendre dans la rue.