Égypte : le musée des voitures royales renaît

Après des années de fermeture, le musée des voitures royales d‘Égypte rouvrira ses portes aux visiteurs pour admirer les calèches royales des membres de la famille du vice-roi ottoman Mohamed Ali Pacha.

Les travaux de restauration et de développement seront bientôt terminés, avec une réouverture prévue d’ici deux mois.

“Ce musée contient des voitures royales depuis l‘époque du khédive (vice-roi) Ismail Pacha au roi Farouk. La voiture la plus importante du musée est cette voiture, qui a été offerte en cadeau par l’impératrice française Eugénie et son mari empereur Napoléon III, lors de la cérémonie d’inauguration du canal de Suez”, explique Mennatallah Magdy, secrétaire du musée royal des voitures.

On y trouve quelques-unes des voitures les plus luxueuses et fascinantes du 20e siècle fabriquées par des designers chevronnés qui ont passé leur vie à fabriquer des véhicules uniquement dédiées à la famille royale.

“Ce musée comprend 74 voitures, elles ont toutes été complètement endommagées. Le service de restauration a fait beaucoup d’efforts pour les restaurer pour les visiteurs”, indique Heba Galal, restauratrice au musée royal de la calèche.

Selon le gouvernement, ces travaux ont coûté jusqu‘à 63 millions de livres égyptiennes, soit 3,9 millions de dollars américains. Un acte par lequel le gouvernement veut montrer son soutien aux antiquités égyptiennes.

“La restauration de cette voiture a nécessité un groupe de spécialistes qui se sont concentrés sur le rafraîchissement du tissu, du verre, du bois, du métal et du cuir. Toutes les voitures que nous avions étaient en très mauvais état”, précise Ahmed Samir, restaurateur travaillant sur des pièces métalliques.

Fermé depuis 2001 pour rénovation, le musée a été créé sous le règne de Khedive Ismail. La restauration a redonné vie à un site longtemps négligé.