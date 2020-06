CAN 2021 : pas d'éliminatoires en septembre

Il n’y aura pas d‘éliminatoires de la CAN 2021 en septembre prochain. La FIFA a annoncé l’annulation de la fenêtre internationale. Une mauvaise nouvelle pour la Confédération africaine de football.

L’avenir de la CAN 2021 est-il déjà scellé ? Pour beaucoup, il faudrait un improbable miracle pour voir le tournoi se tenir en janvier prochain. Et la décision de la FIFA d’annuler la fenêtre internationale de septembre complique davantage la situation pour la CAF. Autrement, il n’y aura pas d‘éliminatoires en raison de la pandémie de Covid-19. Un nouvel argument qui vient donner un peu plus de crédit aux prédictions des pessimistes même si une petite lueur d’espoir demeure. On en saura un peu plus ce mardi à l’issue de la réunion du comité exécutif de l’instance du foot continental.

Football Planet revient également sur le sacre de Liverpool en Anglterre. Un 19ème attendu depuis 30 ans que les Reds doivent en partie à leur infernal duo africain, Mohamed Salah-Salah Mané. Dans tous les bons coups depuis trois saisons, l‘Égyptien et le Sénégalais ont porté le club du Merseyside à bout de bras. Cet titre est donc l’aboutissement deux saisons exceptionnelles qui ont vu Liverpool remporter la Ligue des Champions, le Mondial des Clubs et la Premier League Anglaise. Mais ça ne suffit pas pour Jürgen Klopp et ses hommes qui ne sont pas encore rassasiés.

Coupe du monde féminine 2023, le voyage sera long pour les Africaines. C’est le ticket Australie-Nouvelle-Zélande qui a été finalement retenu au détriment de la Colombie. Pour la première fois, 32 nations vont s’affronter au lieu de 24 dans ce Mondial co-organisé par deux pays de deux Confédérations différentes, une première également. Mais le plus important pour la FIFA et son président Gianni Infantino, c’est de maintenir la barre très haute. Le patron du foot mondial veut surfer sur la vague de la très réussie Coupe du monde 2019 en France pour mettre encore plus en lumière la pratique de ce sport chez les femmes.