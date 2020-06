D'anciens réfugiés africains devenus célèbres

S’ils fuient les guerres, les catastrophes naturelles ou les pressions politiques, les mains nues, beaucoup de réfugiés transportent pourtant avec eux, leurs destins qui finissent par éclore dans les terres d’accueil. Voici quelques réfugiés africains qui sont entrés dans l’histoire pour avoir rebondi ailleurs.

Thabo Mbeki, ancien président d’Afrique du Sud

Il est né le 18 juin 1942 à Idutywa dans la province du Transkei au sud-est d’Afrique du Sud. Fuyant le système de ségrégation raciale institutionnalisé par le régime afrikaner qui emprisonne son père aux côtés de Nelson Mandela, Thabo Mbeki s’exile à 19 ans en Angleterre où il poursuit ses études avant de les achever à Moscou. De l’exil, il mène une lutte acharnée qui s’achèvera en 1990 à la libération de Nelson Mandela. Vice-président sous le règne de ce dernier, Mbeki va diriger la Nation arc-en-ciel de 1999 à 2008.

Rio Mavuba footballeur français originaire d’Angola

Il est né en 1984 sur une pirogue des parents qui fuyaient les violences liées à la guerre opposant le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) aux forces de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA).

Mais personne, moins encore les belligérants de la guerre civile n’avaient jamais imaginé que le petit Mavuba naissant un indicible talent footballistique dans son ventre. Talent qu’il va exprimer au poste de milieu de terrain au sein des clubs européens tels que Bordeaux, Villareal Lille et Sparta Prague. En équipe nationale française, Mavuba a joué avec les espoirs (2004-2006) et les seniors (2004-2014).

Iman Abdulmajid top model américaine originaire de Somalie

Difficile de ne pas penser à Iman Abdulmajid lorsqu’on veut parler beauté féminine. Tant la top model américaine continue de scintiller même à la veille de son 65è anniversaire qu’elle le 25 juillet prochain.

C’est 1972 qu’Iman Abdulmajid quitte sa Somalie natale avec ses parents qui venaient de s’installer au Kenya voisin dans le dessein d‘échapper aux pressions politiques de l‘époque.

Alek Wek, mannequin sud-soudanaise

Fuyant la guerre qui déchirait le Soudan, c’est en 1991 que les parents d’Alek Wek arrivent en Grande-Bretagne. La jeune fille n’a que 14 ans et s’inscrit à la London College of Fashion de Londres. Pour subvenir à ses besoins, elle travaille comme technicienne de surface à la BBC. C’est au sein du grand média britannique qu’elle découvre un agent de mannequin. Commence alors une brillante carrière de mannequinat qui commence au Ford Models avant d‘éclore en 1996 quand elle sera nommée par MTV, mannequin de l’année grâce à ses prestations dans le clip « Got ‘Til It’s Gone » de Janet Jackson.

Fabriquer d’autres célébrités parmi les réfugiés d’aujourd’hui

Il est fort possible que nous ayons omis par mégarde de parler de tous les Africains qui sont passés par la case refuge ou exil avant de jouer un rôle prépondérant et participer aux grandes mutations que l’humanité a connues ces 50 ans dernières années.

Mais l’important est de les aider à réaliser leurs rêves. Comme le font des humanitaires qui ont résolu de célébrer le 20 juin prochain la 19è journée mondiale du réfugié sous le signe de la campagne : « Qui que vous soyez et d’où que vous veniez, pandémie ou pas, chacun de nous peut agir. Chaque geste compte ».