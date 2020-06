Tunisie : reprise des vols internationaux dès le 27 juin

En Tunisie, le ministre d‘État chargé du Transport et le ministre du Tourisme, se sont rendu ce mardi à l’aéroport international de Tunis-Carthage pour une visite d’inspection.

Des desks d’enregistrement au service de la police des frontières, les deux ministres ont fait le tour de l’aéroport, accompagnés d’une foule de responsables et de journalistes.

La Tunisie veut rouvrir son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes à partir du 27 juin dans le cadre du déconfinement total prévu le 14 juin.

“Le 27 juin on parle de l’ouverture de frontières, c’est-à-dire que l’on peut voir d’autres compagnies que les compagnie nationales (Tunisair), atterrir à l’aéroport Tunis-Carthage ou les autres aéroports (du pays). C’est pour cela que l’on veut s’assurer que nos infrastructures sont prêtes à recevoir, éventuellement, des voyageurs, des visiteurs, des clients, que ce soit à travers des tours opérateurs, que ce soit librement, individuellement.”, confirme Mohamed Ali Toumi, Ministre Tunisien du Tourisme.

“On est en discussion avec tous les pays avec lesquels nous avions des vols directs, les pourparlers continus. Et la liste des pays qui seront ouverts aux vols à partir du 27 (juin) sera affichée bientôt.”, ajoute le Ministre des Transports, Anouar Maârouf.

L’aéroport ne reçoit actuellement que les rares vols officiels ou les avions de rapatriement des ressortissants bloqués à l’ étranger.

Entre le 21 janvier et 12 mars 2020, 100 000 Tunisiens ont été rapatriés, mais plusieurs sont restés bloqués à l‘étranger en dépit des efforts fournis par l’Etat pour rapatrier ses ressortissants.