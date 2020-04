Egypte : le Grand Musée fermé jusqu'en 2021

Le Grand Musée égyptien, situé près des pyramides de Gizeh, ne sera pas ouvert avant 2021.

La décision a été prise par le gouvernement au sujet de la pandémie de coronavirus.

“Le président a annoncé le report de l’ouverture du Grand Musée égyptien, mais nous travaillons encore dur pour le terminer techniquement et archéologiquement le plus vite possible. Bien sûr, il y a eu un retard au cours du dernier mois et demi, comme tous les projets”, explique

Dr Khaled Al-Anani, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités.

S’adressant à la presse, le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités a déclaré que le non-respect des mesures contre les coronavirus, le personnel travaillant sur le projet a été réduit pour leur sécurité.

“Nous avons réduit le nombre d’employés pour leur sécurité. Aujourd’hui, nous visitons le laboratoire de restauration et la réserve d’antiquités pour nous assurer que les travaux se poursuivent. Derrière moi, il y a une antiquité unique qui a été complètement détruite. C’est la première fois qu’elle est montrée à l’extérieur du tombeau depuis sa découverte en 1922”, a t-il ajouté.

Présenter les trésors antiques

Le Grand Musée égyptien est en construction depuis plus de dix ans.

Il est destiné à présenter les trésors antiques de l‘Égypte, tout en attirant les touristes pour aider à financer son développement futur.

Mais le projet a subi des retards répétés. Plusieurs projets d’ouverture ont été abandonnés à plusieurs reprises.

Le musée est une série d’immenses salles en béton qui abriteront à terme quelque 50 000 objets.

Parmi eux, le célèbre masque du pharaon Toutankhamon. Le gouvernement a déclaré avoir déplacé plus de 5 000 objets de la collection.