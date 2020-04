Décès de Pape Diouf : flot ininterrompu d'hommages

Des dirigeants politiques aux sportifs en passant par des supporteurs, c’est toute la planète ou presque qui se montre inconsolable suite à la mort de Pape Diouf emporté par le COVID-19. Voici quelques messages d’hommage.

« L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches », écrit l’Olympique de Marseille après que le club français de ligue 1 a reçu la nouvelle.

Anciens et nouveaux joueurs ont aussitôt emboîté le pas pour décrire les vertus de celui qui a été président de l’OM pendant trois ans (2006-2009). « Repose en paix Pape Diouf avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club », a écrit sur Twitter, Evaeverson Lemos da Silva, dit Brandao, ancien attaquant de l’Olympique de Marseille (2009-2012).

Repose en paix ?????? Pape Diouf

avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf.

Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club.



Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches ? pic.twitter.com/WhQXQK5o23 — BRANDÃO (@EvaeversonB9) April 1, 2020

Au Sénégal, pays de ses parents, on ne s’est pas non plus empêché de verser quelques larmes en mémoire de Diouf. « J’ai appris avec émotion le décès de Pape Diouf. Je rends hommage à cette grande figure du sport, ce grand dirigeant engagé et éminence grise du football. À sa famille, je présente, au nom de la nation, mes condoléances les plus attristées », a déclaré le président sénégalais, Macky Sall sur Twitter.

Y compris la star de Liverpool. « On n’a pas trop communiqué sur nos relations tous les deux. Mais tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos prières t’accompagneront pour le repos éternel de ton âme », a déclaré pour sa part Sadio Mane.

Très attristé par la disparition de ce grand homme, repose en paix Pape Diouf ?? Une pensée également à toutes les victimes du #COVID19 Au Sénégal, en France et partout dans le monde prenez soin de vous pic.twitter.com/OysZ8r774K — M'Baye Niang (@MBaye9Niang) March 31, 2020

C’est avec une très grande tristesse que je viens d’apprendre que Pape nous as quitté. Mes pensées vont à sa famille, ses proches. Tu étais le meilleur d’entre nous et un modèle pour moi. Sache que Tu resteras à jamais dans mon cœur Pape. Je t’Aime ❤️ #papediouf #marseille ?? pic.twitter.com/LPBZ1DMhy0 — Mamadou Niang (@mamadniang11) March 31, 2020

Juste pour Info ?

Profondément attristé d'apprendre la perte de Pape Diouf. ?

Toutes nos pensées et nos prières à sa famille. ?? https://t.co/2FEE7zOaez — Franck Ribéry (@FranckRibery) March 31, 2020

Je suis tellement triste que je n'arrive pas a contenir mes larmes, merci #PapeDiouf, un grand homme, il avait l'intelligence, la compétence, il avait le sang bleu et blanc.

Tu laisseras un grand vide, mes pensées vont a sa famille et ses proches. pic.twitter.com/sWchFG9uz4 — Max et Kaïs (@Mac_100S) April 1, 2020

Né en 1951 à Abéché au Tchad, où son père, Sénégalais était en fonction en tant que soldat au service de l’empire colonial français, Pape Diouf est arrivé à Marseille à l‘âge de 18 ans. C’est dans la cité phocéenne qu’il va écrire sa légende. D’abord comme journaliste, puis en tant qu’agent de joueurs et surtout président de l’OM.

Et sous sa présidence, « l’Olympique de Marseille progresse régulièrement dans la hiérarchie française (5e en 2005-2006, puis 2e en 2006-2007, 3e en 2007-2008, et 2e en 2008-2009), en se qualifiant très régulièrement en Ligue des Champions. Il accède également deux fois d’affilée à la finale de la Coupe de France (perdues en 2006 face au Paris Saint-Germain et en 2007 face au FC Sochaux) ».

Avant de tirer sa révérence à Dakar, Pape Diouf intervenait comme expert l’Officiel des Paris en ligne (OPL).