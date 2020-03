Virus : des français bloqués au Sénégal

Sénégal, Pérou, Tunisie, ou Maroc … de nombreux pays ont suspendu leurs liaisons aériennes avec la France, l’un des pays les plus touchés en Europe par le coronavirus après l’Italie et l’Espagne.

Le piège s’est alors refermé sur tous les ressortissants étrangers présents sur leur territoires… obligés de trouver des solutions d’urgence, comme Laurent, ingénieur français bloqué à Dakar.

“On a pu rester un peu dans la location que l’on avait, mais on a vite été hors budget, en sachant qu’on doit racheter un billet. L’ambassade a mis en place une plateforme qui permet de mettre en relation les personnes qui peuvent héberger et les personnes en recherche de logement. C’est un bon système qui nous permet de patienter sans se mettre dans le rouge”, a déclaré Laurent Carré.

Les autorités françaises ont assuré vouloir faire rentrer les Français “le plus vite possible” via des “vols commerciaux spéciaux” mis en place par les compagnies aériennes. Seul problème : la flambée des prix des billets.

“Pour l’instant les vols que j’ai vu ne sont mis en place que par Air France et le prix du billet est de 1500 euros par personne, en classe économie. 1500 euros pour juste un retour, c’est au-delà de mon budget actuellement et je préfère attendre que ça baisse” a déclaré Manon Maison, une touriste française.

“J’ai entendu des gens dire ‘qu’on me fasse payer le billet 3000 euros, ça ne me dérange pas, je pars tout de suite.’ Et les autres ? On n’est pas tous dans ce cas là. C’est heurtant et très choquant pour moi”, a déclaré Marilène Fauve, une touriste britannique.

La France doit organiser le retour de quelque 130.000 ressortissants bloqués à l‘étranger par la pandémie de Covid-19, a estimé vendredi le ministre français des Affaires étrangères.