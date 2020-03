Report des JO 2020 : une excellente nouvelle pour le Sud-Africain Van Niekerk

Le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ravit de nombreux athlètes dont le sud-africain Wayde Van Niekerk.

Pour le champion olympique des 400 m, cette décision est positive et lui donnera le temps de se remettre d’une grave blessure au genou lors d’un match de Rugby en octobre 2017.

L’athlète de 27 ans n’a renoué avec les pistes que ces derniers mois, ce qui lui laissait peu de temps pour se préparer quant aux jeux de Tokyo 2020.

Van Niekerk a battu le record du monde et olympique sur 400 m il y a quatre ans à Rio. Un record détenu depuis 1999 par Michael Johnson.

Victime de la pandémie de coronavirus, le plus grand événement sportif de la planète a été reporté mardi à 2021.

D’après un bilan établi à partir de sources officielles, plus de 18.000 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus et plus de 400.000 cas d’infection ont été diagnostiqués dans 175 pays.