Décès de Manu Dibango : hommages des stars et personnalités africaines

Une floraison des hommages se multiplient après l’annonce du décès de l’artiste-musicien camerounais de renommée mondiale.

Manu Dibango, 86 ans, s’est éteint ce 22 mars 2020 dans un hôpital de la région parisienne des suites du nouveau coronavirus. De nombreuses personnalités politiques, stars et artistes africains effondrés par cette triste nouvelle expriment leur émotion sur les réseaux sociaux.

Hommes politiques

Le président gabonais a tenu à exprimer personnellement un hommage via son compte officiel à celui qu’il appelle « Papa Muna ». Ali Bongo Ondimba rend témoignage d’un immense patrimoine que laisse derrière lui ce célèbre saxophoniste.

Ce jour, un immense artiste s'en est allé.

Manu Dibango était un saxophoniste de génie qui lègue, à l'Afrique et au monde, une oeuvre immense, mais également un être exceptionnel, plein de jovialité et d'humanité.

Repose en paix « Papa Manu ». Ta musique restera éternelle. pic.twitter.com/a1rpNqJANh — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) March 24, 2020

Je salue la mémoire du grand musicien africain, le célèbre saxophoniste Manu Dibango. Sa longue carrière est un exemple d’audace créatrice, d’innovations et de constance. Mes condoléances émues à sa famille et à toute la communauté artistique africaine. — Macky Sall (@Macky_Sall) March 24, 2020

Avec la disparition de Manu Dibango, l'Afrique perd une légende musicale inspirante et inoxydable .

Je salue la mémoire de cet orfèvre hors-pair du saxophone qui laisse au monde une œuvre inégalée.

Je pense à sa famille et ses proches. RK — Roch KABORE (@rochkaborepf) March 24, 2020

Le Chef de l’Etat a appris avec tristesse le décès de Manu Dibango, dû au Coronavirus qui paralyse le monde: « Manu Dibango, saxophoniste hors pair et défenseur des causes africaines était une fierté pour tous nos pays, du Cameroun au Congo en passant par le Mali.» a déclaré #IBK — Presidence Mali (@PresidenceMali) March 24, 2020

Pour Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine : “L’Afrique est unie dans la douleur lorsque nous avons appris le décès de l’icône du jazz #ManuDibango, décédé suite à des complications de #COVIDー19. Que sa douce âme repose dans la paix éternelle.

Africa united in grief as we learned of the passing of jazz icon #ManuDibango who passed away after complications from #COVIDー19. May his gentle soul rest in eternal peace. — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) March 24, 2020

L’opposant gabonais Jean Ping et camerounais Maurice Kamto ne sont pas pas en reste. Ils saluent la mémoire de celui qui a fait vibrer le continent par ses mélodies.

J'apprends avec consternation la disparition de Manu DIBANGO.

Je salue un des plus grands talents de la musique au monde. Il était le cosmopolitisme incarné. pic.twitter.com/qqTMiFXkmG — Jean Ping (@PRJeanPing) March 24, 2020

Manu Dibango a marqué et fait vibrer le monde entier par ses mélodies et sa personnalité. Je salue la mémoire du monument de l’art. Puisse son héritage constituer une source d'inspiration pour les générations à venir. Que son âme repose en paix. — Maurice KAMTO Officiel (@KamtoOfficiel) March 24, 2020

Stars du Foot

Au Cameroun, pays natal de Manu Dibango, c’est la légende du football Samuel Eto’o qui pleure « son Papa, le Roi Lion ». Sur sa page Facebook, Eto’o témoigne de l’honnêteté, du courage, de la disponibilité et l’amour du defunt. L’ancien capitaine des Lions Indomptable admire le glorieux parcourt de Manu Dibango.

Merci pour tout l’artiste ManuDibango_Off , merci d’avoir placé la musique africaine sur le tout du monde toutes ces années, de michaeljackson en passant par rihanna

Reposes en Paix Papa Manu ??

Mes condoléances à toute sa famille, au Cameroun à l’Afrique et au monde musical — Didier Drogba (didierdrogba) March 24, 2020

Artistes musiciens

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo révèle dans son tweet, la disponibilité, la générosité et l’humanité du défunt : « Vérifié… Cher #ManuDibango, tu as toujours été là pour moi depuis mes débuts à Paris jusqu‘à cette répétition il y a tout juste 2 mois ! Tu es le géant original de la musique africaine et un être humain magnifique. Cette coda de #SoulMakossa est pour toi ! »

Verified

Dear #ManuDibango, you’ve always been there for me from my beginnings in Paris to this rehearsal just 2 months ago! You re the original Giant of African Music and a beautiful human being. This coda of #SoulMakossa is for you! pic.twitter.com/3pGoICwjCn — Angelique Kidjo (@angeliquekidjo) March 24, 2020

L’artiste sénégalais Youssou Ndour avoue manquer des mots pour exprimer sa douleur face au départ de cette célébrité.

OH NON PAS TOI MANU DIBANGO. J'ai pas les mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique toute entière. Une immense perte ! RIP le Roi de la Makossa et Génie de la Saxo. YN pic.twitter.com/XRJAeVLdiF — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) March 24, 2020

Le groupe ivoirien Magis System s’incline juste devant la mémoire de l’illustre disparu.

Le Père s’en est allé…..Qu’il repose en Paix!!! pic.twitter.com/pGO71H539H — A'Salfo Magic System ?￰゚ヌᆴ (@asalfomagic) March 24, 2020

Autres témoignages

En grand amoureux de la culture, Manu Dibango était présent à l’un de mes cours au Collège de France en 2016. Nous perdons l’un des artistes les plus doués de notre temps. #manudibango pic.twitter.com/8D7j1vKUAY — Alain Mabanckou (@amabanckou) March 24, 2020

Mon Grand Frère… s’en est allé… mais il n’est pas loin !

Pardon… pic.twitter.com/Z1Uml4poA3 — Claudy Siar (@Claudy_Siar) March 24, 2020

Repose en paix Manu, mes condoléances à ta famille ?? Merci de nous avoir inspiré… ManuDibango_Off pic.twitter.com/dDiEmdlC6I — Mr Sal (Niska_Officiel) March 24, 2020