Coronavirus : premier décès enregistré au Nigeria

Les autorités nigérianes ont rapporté lundi le premier décès dû au coronavirus, alors que le pays le plus peuplé d’Afrique avec 200 millions d’habitants enregistre une forte hausse du nombre de cas d’infection ces derniers jours.

Dans un tweet de l’Agence nigériane de contrôle des maladies (NCDC), il est annoncé que “Le premier mort du Covid-19 a été enregistré” dans le pays.

The 1st #COVID19 death in Nigeria has been recorded. The case was a 67 year old male who returned home following medical treatment in UK



He had underlying medical conditions- multiple myeloma & diabetes & was undergoing chemotherapy



Our thoughts are with his family pic.twitter.com/A7STOjTQeW

