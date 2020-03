L'Égypte fait de la résilience à la crise du covid-19

Au moment où le secteur crucial du tourisme égyptien se remettait de la révolution de 2011, d’un coup d‘État de 2013 et de menaces islamistes constantes, l’industrie de 16 milliards de dollars se prépare à une éventuelle attaque du nouveau coronavirus.

Louxor, où se trouve l’emblématique Vallée des Rois et le tombeau de Toutankhamon, est désormais le centre de l‘épidémie du COVID-19. Vendredi et samedi derniers, 45 passagers et membres d‘équipage à bord du bateau de croisière “A Sara” ont été testés positifs au virus.

Avec l’apparition de l‘épidémie, Khaled al-Anany, le ministre égyptien du tourisme a visité dimanche l’un des temples de Louxor pour s’assurer qu’il était sûr et ouvert aux visiteurs. Mais il semble que le gouvernement veuille toujours accueillir les touristes ayant de l’argent liquide tout en luttant contre cette crise potentielle de santé publique.

"Le problème ne concernait que le bateau de croisière sur le Nil, et toutes les mesures médicales ont été prises. Heureusement, tous les cas négatifs à bord peuvent maintenant quitter l'Égypte, et nous leur offrons toutes les installations médicales."

Les responsables égyptiens insistent sur le fait qu’ils font preuve de transparence. Le ministère de la Santé affirme qu’il a effectué plus de 2000 tests et qu’il travaille en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé pour contenir le virus. L’OMS elle-même semble être satisfaite des mesures prises par le pays nord-africain…

Dimanche, l’Association égyptienne des agents de voyage a déclaré que les réservations de touristes avaient diminué de 80 % par rapport à la même période l’année dernière.

Une chronique de Nyasha K. Mutizwa