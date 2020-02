Paris : incidents en marge du concert de Fally Ipupa

Il était très attendu en concert, pour son retour à Paris après des années d’abstention, du fait des risques de violence brandis par ses pourfendeurs.Le come back de la star Rd congolaise Fally Ipupa, vendredi 28 février, à Paris a suscité la colère des opposants de la diaspora. Ces derniers ont bravé l’interdiction de manifester et incendier des véhicules, provoquant l‘évacuation partielle de la gare de Lyon.

Des opposants transformés en vandales surexcités, ont incendié des poubelles et des scooters devant des passants surpris et scandalisés. Ces Rd congolais qualifiés de “ combattants” accusent Fally Ipupa; d‘être un proche de l’ex-président Joseph Kabila et de son successeur Félix Tshisekedi.

Le député européenne et ancienne ministre française Nadine Moreno, dans un tweet souligne que: “La France mise à genoux tous les jours par la faute des dirigeants mous et incompétents qui livrent le pays aux étrangers !”

La leader d’extrême droite Marine le Pen, dans un tweet a qualifié ces manifestants de “racailles empêchant les pompiers de travailler” et se demande “comment le gouvernement peut-il laisser se produire un tel chaos ?”

Toujours est-il que les fans de Fally Ipupa, n’ont pas boudé leur plaisir durant le concert qui s’est bel et bien tenu, malgré tout…