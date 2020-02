À un mois quelques jours du coup d’envoie du CHAN 2020, le Cameroun se dit prêt à accueillir la 6è édition du Championnat d’Afrique des Nations prévus du 04 au 25 Avril.

Selon les autorités, dans les trois villes, qui abriteront l‘événement à savoir Douala, Limbé et Yaoundé, les différents stades sont fin prêts et les infrastructures routières autour de ces stades sont en cours de réfection.

La ville de Douala est celle qui abritera le plus de match de la compétition avec deux sites retenus pour le CHAN 2020 qui sont le Stade de 50.000 places de Japoma et celui Omnisport de Bepanda d’une capacité de 40.000 places assises.



Pour Joseph Dion Ngute, tout est passé au peigne fin, les accès, les reservoirs d’eau, la pelouse, les tribunes, les salles de presse, les vestiaires, les salles d’entrainement et de musculation, les centres médicaux, les hotels, parkings.

A Yaoundé, un seul site déjà prêt depuis des mois notamment le stade Omnisport Ahmadou Ahidjo qui va accueillir la compétition. C’est d’ailleurs là que va se jouer le match d’ouverture et de clôture de ce CHAN.

Après le tirage au sort, le groupe A est composé du Cameroun pays hôte, le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso. ((Tableau)) Dans le groupe B se trouve, la Libye, le Niger, la RDC et le Congo. Le Maroc, le Togo, le Rwanda et l’Ouganda sont le grpoue C. la Zambie, la Tanzanie, la Guinée et la Namibie se retrouvent dans le même groupe D.

Le Match d’ouverture prévu le samedi 4 avril , opposera le Cameroun au Zimbabwe. Le même jour le Mali affrontera le Burkina Faso. Les autres matches de poules se poursuivront jusqu’au 15 avril.

Les quarts de finale débuteront le 17 avril. Les demi-finale se joueront Les 21 et 22 avril à Douala et à Limbé. Le match de classement le 24 avril .

Enfin la finale du CHAN 2020 se déroulera le 25 avril à Yaoudé.