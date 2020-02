La CAF dévoile un vaste projet de refonte

La CAF veut réformer le football africain. Un projet en ce sens a été présenté vendredi à Doha, au Qatar, en marge de la Super Coupe de la CAF. Elle a, par ailleurs, rejeté les soupçons de malversations émises par le cabinet PwC après un audit de l’instance.

Football Planet revient cette semaine sur le projet de réforme présenté vendredi par la Confédération africaine de football (CAF), déterminée à changer sa gouvernance comme l’a suggéré la Secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, à l’issue de ses six mois d’audit. L’instance continentale du football a, dans la foulée de cette annonce, rejeté les soupçons de détournements soulignés par un rapport d’audit du cabinet PriceWaterhouseCoopers (PwC). L’instance dirigée par Ahmad Ahmad qualifie les allégations de « fausses et non fondées », clamant de la transparence dans la gestion de ses ressources financières.

Le projet de refonte a été présenté vendredi à Doha, au Qatar, en marge de la Super Coupe remportée par le Zamalek du Caire devant l’Espérance de Tunis. Les Tunisiens qui voient leur ma malédiction dans cette Super Coupe se poursuivre. C’est en effet leur deuxième revers consécutif, le quatrième de l’histoire. Ce qui laisse présager une double confrontation excitante entre les deux clubs qui s’affrontent dans dix jours semaines en quart de finale de la Ligue des Champions, d’abord au Caire le 28 février puis à Tunis le 6 mars.

Et puis malgré la polémique qui l’entoure, la CAF n’a pas évoqué la proposition du président de la FIFA d’organiser la CAN tous les quatre ans. Une idée que ne partage pas du reste Samuel Eto’o Fils qui estime que ce n’est pas dans l’intérêt de l’Afrique de changer ses vieilles habitudes. Pour l’ancien capitaine des Lions Indomptables, Gianni Infantino « a manqué de tact » en émettant cette idée qui, à ses yeux, ne profiterait qu’à l’Europe et non à l’Afrique. « Ils veulent avoir à disposition les Mohamed Salah, Sadio Mané ou Pierre-Emerick Aubameyang. La Fifa défend l’intérêt des clubs européens », a notamment déclaré l’ancien buteur du FC Barcelone sur RFI. Un sujet qui n’a pas encore fini d’agiter la planète foot africaine.