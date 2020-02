Un an après, la RCA toujours en quête de paix [The Morning Call]

Le 6 février 2019 un accord de paix avait été signé dans la salle du palais de la renaissance entre les groupes armés et le gouvernement Centrafricain. Un an plus tard l’heure est au bilan dans la même salle.

Ils étaient présent en grand nombre, les responsables des groupes armés : sur les 14 reconnus officiellement 13 ont répondu présents à ce rendez-vous des forces vives de la nation.

Réactions.