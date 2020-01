Vaste rassemblement anti-corruption au Malawi

Au Malawi, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées jeudi, pour protester contre la corruption. Un mouvement qui a débuté après que le président de la Cour suprême du pays a accusé les cinq juges chargés de superviser une contestation judiciaire de la réélection du président Peter Mutharika l’année dernière, d’avoir reçu des pots-de-vin.

La plainte, qui a été déposée lundi auprès du Bureau de lutte contre la corruption (ACB), a suscité un appel à des manifestations dans les trois principales villes du Malawi, réunissant près de 50.000 personnes à Lilongwe, la capitale.

“Je vais marcher tout le long du parcours parce que je veux que la justice soit rendue. Nous avons voté le 21 mai, mais il est évident que les votes ont été volés, alors nous nous battons pour la justice”, lance Angess Banda qui a pris part aux manifestations.

D’autres manifestants, plus radicaux, exigent tout simplement la tête du chef de la lutte contre la corruption dans le pays. C’est le cas de Timothy Mtambo qui est également descendu dans les rues de Lilongwe. “Nous allons retourner dans les rues et nous allons demander la tête de M. Matemba, le chef du bureau de lutte contre la corruption, et demander sa démission parce qu’il est clair qu’il n’est pas prêt à s’attaquer à ce problème”, martèle-t-il.

Les dirigeants de l’opposition affirment que le scrutin du 21 mai, qui a vu Mutharika battre de peu le deuxième candidat, Lazarus Chakwera, a été entaché de fraude. En août, ils ont demandé à la plus haute cour du Malawi d’annuler les résultats – la première fois que les résultats de l‘élection présidentielle ont été légalement contestés depuis que le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1964.